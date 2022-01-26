В Калужской области установлен абсолютный рекорд по новым случаям коронавируса

В Калужской области за последние сутки пять человек скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1284, сообщили в среду, 26 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 255 новых случаев заражения ковидом. Это асолютный рекорд за весь период пандемии. Общее количество заболевших выросло до 68 995.

Госпитализированы за сутки 80 человек.

Выздоровели от коронавируса за день 70 человек. Всего с болезнью справились 63 368 калужан.

Вакцинированы от коронавируса 593 034 жителя Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 74 692 случая коронавируса - это абсолютный рекорд. За весь период - 11 315 801. Госпитализированы за сутки – 12 226. Выписаны – 28 197, за весь период – 10 099 937. За последние сутки в стране от ковида умерли 657 человек, за все время – 328 105.

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