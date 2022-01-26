В Калужской области привились от коронавируса 594 034 человека
В понедельник, 24 января, в Калужской области привились от коронавируса 1314 человек. Общее количество вакцинированных достигло 594 034, сообщили в среду в министерстве здравоохранения региона.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 91,36%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 24 января.
В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в шести - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 24 января 2022 года:
- Жуковский район – 140,35%,
- Боровский район – 134,94%,
- Медынский район – 131,76%,
- Думиничский район – 127,19%,
- Перемышльский район – 124,16%,
- Бабынинский район – 123,56%,
- Барятинский район – 122,34%,
- Спас-Деменский район – 116,74%,
- Козельский район – 109,57%,
- Мещовский район – 107,96%,
- Сухиничский район – 107,86%,
- Ферзиковский район – 104,55%,
- Юхновский район – 98,17%,
- Куйбышевский район – 95,88%,
- Ульяновский район – 93,31%,
- Мосальский район – 91,67%,
- Тарусский район – 91,22%,
- Жиздринский район – 90,01%,
- Хвастовичский район – 85,89%,
- Калуга – 83,66%,
- Дзержинский район – 83,11%,
- Обнинск – 82,86%,
- Людиновский район – 82,05%,
- Малоярославецкий район – 81,85%,
- Кировский район – 79,95%,
- Износковский район – 78,51%.
Данные на 24 января.
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