В Калужской области привились от коронавируса 594 034 человека

В понедельник, 24 января, в Калужской области привились от коронавируса 1314 человек. Общее количество вакцинированных достигло 594 034, сообщили в среду в министерстве здравоохранения региона.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 91,36%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 24 января.

В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в шести - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 24 января 2022 года:

Жуковский район – 140,35%,

Боровский район – 134,94%,

Медынский район – 131,76%,

Думиничский район – 127,19%,

Перемышльский район – 124,16%,

Бабынинский район – 123,56%,

Барятинский район – 122,34%,

Спас-Деменский район – 116,74%,

Козельский район – 109,57%,

Мещовский район – 107,96%,

Сухиничский район – 107,86%,

Ферзиковский район – 104,55%,

Юхновский район – 98,17%,

Куйбышевский район – 95,88%,

Ульяновский район – 93,31%,

Мосальский район – 91,67%,

Тарусский район – 91,22%,

Жиздринский район – 90,01%,

Хвастовичский район – 85,89%,

Калуга – 83,66%,

Дзержинский район – 83,11%,

Обнинск – 82,86%,

Людиновский район – 82,05%,

Малоярославецкий район – 81,85%,

Кировский район – 79,95%,

Износковский район – 78,51%.

Данные на 24 января.

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