Главные новости в Калужской области 25 января: скандал в Минприроды и вакцинация детей

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 25 января.

В Калужской области после скандального видео уволят нескольких сотрудников Минприроды.

Шапша прокомментировал скандальное видео из Минприроды Калужской области.

В Калужскую область поступила вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М».

В Калужской области «Лыжню России» перенесли из-за омикрон-штамма коронавируса.

Две школы закрылись на карантин из-за высокой заболеваемости.

В Калуге запустят первый автобус с терминалом для самостоятельной оплаты проезда.

В маленькой деревне Ястребовка под Калугой разразился большой политический скандал.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!