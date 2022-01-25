Главные новости в Калужской области 25 января: скандал в Минприроды и вакцинация детей
Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 25 января.
В Калужской области после скандального видео уволят нескольких сотрудников Минприроды.
Шапша прокомментировал скандальное видео из Минприроды Калужской области.
В Калужскую область поступила вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М».
В Калужской области «Лыжню России» перенесли из-за омикрон-штамма коронавируса.
Две школы закрылись на карантин из-за высокой заболеваемости.
В Калуге запустят первый автобус с терминалом для самостоятельной оплаты проезда.
В маленькой деревне Ястребовка под Калугой разразился большой политический скандал.
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