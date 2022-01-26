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Этот день в истории: 26 января открылось Калужское наместничество

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.01.2022 07:50 1 533
Этот день в истории: 26 января открылось Калужское наместничество

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 26 января.

26(15).01.1777 – в Калуге состоялось торжественное открытие Калужского наместничества. Первым генерал-губернатором был назначен Михаил Никитич Кречетников (1729-9.05.1793), граф, сенатор. Указ Екатерины II об учреждении Калужского наместничества от 24 августа 1976 года гласит: " Мы, почитая за благо учредить вновь Калужскую губернию, повелеваем быть в ней 12-ти уездам...".

1777 (ст. стиль) - открылся приказ общественного призрения

1891 – родился Илья Григорьевич Эренбург (26(14).01.1891-1967). Известный писатель, общественный деятель. Вместе с другими писателями Эренбург был в дни войны на Калужской земле, отражая события военного времени в очерках и статьях. Газета «Красная звезда» опубликовала 14 января 1942 года путевые заметки писателя о событиях под городом Малоярославцем во время отступления немецкой армии.

1906 – в городе Мосальске родился Михаил Константинович Никольский (26.01.1906-23.03.1984). Участник Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант артиллерии Российского военно-морского флота. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, другими орденами и медалями. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

2001 – в Калуге (на улице Театральной, д.30) состоялось открытие Картинной галереи Людмилы Александровны Климентовской (16(29).09.1916 – 15.03.2000), заслуженного художника Российской Федерации. С 1951 года и до конца жизни Л. Климентовская жила и работала в Калуге, в 1952 году была одним из основателей Калужского областного отделения Союза художников РСФСР.

2002 – открылся Музей истории развития музыкального образования Калужского областного музыкального колледжа имени Сергея Ивановича Танеева. Основателем и бессменным руководителем Музея был Владимир Константинович Крупичатов (умер 2 мая 2011 года).

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.01.2022 07:50 1 533
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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