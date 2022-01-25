В Калуге подрядчика оштрафовали на 5 миллионов рублей за рабочих без патентов на стройке кампуса МГТУ

В Калуге компанию-подрядчика, которая занимается строительством кампуса МГТУ имени Баумана в Пучково, оштрафовали на 5 миллионов рублей за привлечение к работе мигрантов из Центральной и Средней Азии, не имеющих патента. Во вторник, 25 января, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Калужской области.

20 работников без необходимых документов обнаружили при проверке сотрудники управления ФСБ. Мигранты трудились в качестве сварщиков, арматурщиков и разнорабочих.

За каждого работника, не имевшего патента, подрядчик заплатит по 250 тысяч рублей.

Областной суд оставил в силе решение районного суда.

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