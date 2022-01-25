В Калужской области введут безналичную оплату школьных обедов
Во вторник, 25 января, жительница Калужской области на личном приеме пожаловалась губернатору Владиславу ШАПШЕ, что за школьные обеды до сих пор приходится платить наличными.
По словам калужанки, такой вариант неудобен многим родителям.
- На дворе 2022 год, электронные расчеты работают уже везде, - прокомментировал губернатор. - Поручил профильному ведомству в течение двух недель подготовить программу по переводу оплаты школьного питания на безналичный расчет.
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