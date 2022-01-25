В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 28,3%

В Калужской области за неделю, с 17 по 23 января, 7520 человек заболели ОРВИ. Это на 28,3% больше, чем за предыдущие семь дней, сообщили во вторник, 25 января, в управлении Роспотребнадзора по Калужской области.

Пороговые значения заболеваемости по области превышены на 37,9%.

У детей заболеваемость растет во всех возрастных группах. Зафиксированы два случая гриппа у школьников из Обнинска.

В Калуге за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 31,9%. При этом школьники стали болеть в два раза чаще.

В больницы с ОРВИ попали 23 человека.

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