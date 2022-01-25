В Калужской области 227 человек заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки один человек скончался от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1279, сообщили во вторник, 25 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 227 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 68 740.

Госпитализированы за сутки 59 человек.

За последние сутки в нашем регионе 52 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 63 298 калужан.

Вакцинированы от коронавируса 592 720 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 67 809 случаев коронавируса - это абсолютный рекорд. За весь период - 11 241 109. Выписаны за сутки – 26 404, за весь период – 10 071 740. За последние сутки в стране от ковида умер 681 человек, за все время – 327 448.

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