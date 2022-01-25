В Калужской области выросла заболеваемость коронавирусом среди детей

В Калужской области увеличилась заболеваемость коронавирусом. Новый абсолютный рекорд установлен 24 января. При этом увеличилась заболеваемость ковидом среди детей, сообщили в правительстве региона после заседания оперативного штаба.

- Заболеваемость увеличилась во всех возрастных группах, особенно у детей до 14 лет, - прокомментировали в правительстве.

Первые четыре случая штамма «Омикрон» зафиксированы в Калуге, Жукове и Тарусе.

Ранее, напомним, мы сообщали, что 24 января в Калужскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М».

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