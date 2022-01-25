В Калужской области привились от коронавируса 592 720 человек

В воскресенье, 23 января, в Калужской области привился от коронавируса 671 человек. Общее количество вакцинированных достигло 592 720, сообщили во вторник в министерстве здравоохранения региона.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 91,15%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 23 января.

В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в пяти - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

11 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 23 января 2022 года:

Жуковский район – 140,14%,

Боровский район – 134,77%,

Медынский район – 131,49%,

Думиничский район – 126,64%,

Перемышльский район – 123,98%,

Бабынинский район – 123,34%,

Барятинский район – 122,18%,

Спас-Деменский район – 116,51%,

Козельский район – 109,37%,

Сухиничский район – 107,63%,

Мещовский район – 107,44%,

Ферзиковский район – 104,24%,

Юхновский район – 98,01%,

Куйбышевский район – 95,41%,

Ульяновский район – 93,08%,

Тарусский район – 91,1%,

Мосальский район – 91%,

Жиздринский район – 89,86%,

Хвастовичский район – 85,62%,

Калуга – 83,5%,

Дзержинский район – 82,84%,

Обнинск – 82,76%,

Людиновский район – 81,54%,

Малоярославецкий район – 81,53%,

Кировский район – 79,65%,

Износковский район – 78,37%.

Данные на 23января.

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