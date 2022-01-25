В Калужской области привились от коронавируса 592 720 человек
В воскресенье, 23 января, в Калужской области привился от коронавируса 671 человек. Общее количество вакцинированных достигло 592 720, сообщили во вторник в министерстве здравоохранения региона.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 91,15%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 23 января.
В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в пяти - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
11 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 23 января 2022 года:
- Жуковский район – 140,14%,
- Боровский район – 134,77%,
- Медынский район – 131,49%,
- Думиничский район – 126,64%,
- Перемышльский район – 123,98%,
- Бабынинский район – 123,34%,
- Барятинский район – 122,18%,
- Спас-Деменский район – 116,51%,
- Козельский район – 109,37%,
- Сухиничский район – 107,63%,
- Мещовский район – 107,44%,
- Ферзиковский район – 104,24%,
- Юхновский район – 98,01%,
- Куйбышевский район – 95,41%,
- Ульяновский район – 93,08%,
- Тарусский район – 91,1%,
- Мосальский район – 91%,
- Жиздринский район – 89,86%,
- Хвастовичский район – 85,62%,
- Калуга – 83,5%,
- Дзержинский район – 82,84%,
- Обнинск – 82,76%,
- Людиновский район – 81,54%,
- Малоярославецкий район – 81,53%,
- Кировский район – 79,65%,
- Износковский район – 78,37%.
Данные на 23января.
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