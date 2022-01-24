В Калужскую область поступила вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М»

В понедельник, 24 января, в Калужскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Об этом сообщили вечером на заседании оперативного штаба.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М») зарегистрирована российским Минздравом в ноябре прошлого года. В больницы по всей стране она начала поступать лишь в конце января. Препарат предназначен для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Ранее федеральный Минздрав сообщал, что «Спутник М» - это аналог «Спутника V» со сниженной в пять раз концентрацией. Прививка тоже проводится двумя компонентами.

Вакцинация подростков будет добровольной. Для нее понадобится согласие родителей или законных представителей.

Ранее в декабре в родительских чатах в разных школах Калужской области уже проводились опросы по поводу вакцинации детей «Спутником М».

В Калужской области планируется привить от ковида 650 240 человек. Пока план выполнен на 91,15%.

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