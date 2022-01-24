Главные новости в Калужской области 24 января: рекорд ковида и громкие скандалы в школе и колонии
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 24 января.
В Калужской области обновлен абсолютный рекорд по новым случаям коронавируса.
Главный врач Калужской инфекционной больницы Елена Алешина рассказала, чем «Омикрон» похож на ОРВИ.
Концерты и спектакли не будут отменять из-за новых коронавирусных ограничений.
В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту надругательства над 11-летним мальчиком в туалете школы.
Шапша поручил не замалчивать скандальные ситуации в школах.
В Калужской области после гибели осужденного отстранен от должности начальник колонии №3.
Городской голова Калуги заявил о плохой уборке тротуаров.
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