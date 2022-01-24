Главные новости в Калужской области 24 января: рекорд ковида и громкие скандалы в школе и колонии

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 24 января.

В Калужской области обновлен абсолютный рекорд по новым случаям коронавируса.

Главный врач Калужской инфекционной больницы Елена Алешина рассказала, чем «Омикрон» похож на ОРВИ.

Концерты и спектакли не будут отменять из-за новых коронавирусных ограничений.

В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту надругательства над 11-летним мальчиком в туалете школы.

Шапша поручил не замалчивать скандальные ситуации в школах.

В Калужской области после гибели осужденного отстранен от должности начальник колонии №3.

Городской голова Калуги заявил о плохой уборке тротуаров.

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