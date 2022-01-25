Этот день в истории: 25 января утвержден флаг Калуги

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 25 января.

1777 – при Калужском наместничестве были открыты наместнические правления и три палаты (казенная, уголовного суда и гражданского суда).

1831 – в сельце Кудиново Мещовского уезда Калужской губернии родился Константин Николаевич Леонтьев (25(13).01.1831 – 24(12).11.1891), будущий выдающийся русский философ, политический и религиозный мыслитель, публицист, писатель, инок. В 1887 году он поселился в Оптиной Пустыни, где нашел великих учителей, одним из них был Оптинский старец Амвросий. «Спасительным для Леонтьева, пребывавшего в состоянии раздвоенности и борения, стало присутствие в его жизни Оптиной Пустыни».

1895 - в селе Гришово Бабынинского района родился Николай Павлович Пухов (13(25).01.1895 – 28.03.1958). Герой Советского Союза (16.10.1943), военачальник, во время Великой Отечественной войны – командир дивизии, командующий 13 армией. Генерал-полковник Н. П. Пухов похоронен в г. Москве на Новодевичьем кладбище. Его имя носят улицы в городах Донецке, Чернигове, Калуге. В Калуге установлена мемориальная доска памяти Героя.

1971 – сдан в эксплуатацию Дом Советов в Калуге, где разместились горком КПСС и горисполком (ныне – горуправа). (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

2000 - Постановлением Городской Думы Калуги № 25 от 25 января 2000 года утвержден Флаг нашего города. № 588 в ГГР РФ.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!