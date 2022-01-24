Главный врач Калужской инфекционной больницы Елена Алешина рассказала, чем «Омикрон» похож на ОРВИ

Главный врач Калужской инфекционной больницы Елена АЛЕШИНА в понедельник, 24 января, в рамках прямой линии в социальной сети «ВКонтакте» рассказала, чем омикрон-штамм коронавируса похож на ОРВИ и какая заразность у новой разновидности COVID-19.

- От ОРВИ отличить «Омикрон» очень тяжело, - отметила Алешина. - Потому что проявления «Омикрона» очень похоже на ОРВИ. Они даже лишены специфики особой. Мы раньше говорили, что при коронавирусной инфекции пропадает вкус, обоняние. И это было определенным тестом, чтобы разделить ОРВИ от коронавирусной инфекции, то теперь основные какие симптомы: першение в горле, боль в горле, чихание, жидкие выделения из носа, по типу назофарингита. Возможно поражение голосовых связок с развитием ларингита. Вообще, штамм «Омикрон» больше опускается не до легочной ткани, а он больше концентрируется в бронхиальном древе. И больше поражает слизистые оболочки бронхов. Поэтому на компьютерной томографии мы можем увидеть явление бронхита, чем явление пневмонии. Причем, если есть пневмония, то она может быть односторонней. Самое главное – оставаться дома, если появилась температура, недомогание.

По словам главного врача инфекционки, «Омикрон» очень заразен и вскоре вытеснит другие штаммы.

- Штамм очень заразный, и он очень быстро будет распространяться и вытеснять другие штаммы коронавирусной инфекции, - сообщила Алешина. - Плохо то, что сразу происходит массовое заражение людей. Даже легко переносящие являются источником инфекции. И они должны быть изолированы. Соответственно, раз они будут изолированы, они не будут ходить на работу. Они не будут выполнять своих профессиональных обязанностей. А, значит, мы с вами можем очень здорово это почувствовать. Особенно, если заболеет большое количество медицинских работников. Безусловно, это хорошо только тем, что количество тяжелых больных будет меньше. Соответственно, меньше будет потребность в кислороде, в реанимационных мероприятиях, в каких-то дорогостоящих лекарственных препаратах, которые нужны для тяжелых форм. То есть у нас будут преобладать более легкие формы. Будет другая структура тяжести клинического проявления коронавирусной инфекции по сравнению с тем штаммом, который у нас был, со штаммов «Дельта». Заразность до пяти раз выше, чем заразность штамма «Дельта». И даже наш Минздрав, сравнивая с другими вирусными инфекциями, которые легко распространяются воздушно-капельным путем, сравнивал омикрон-штамм с корью и пришел к выводу, что «Омикрон» более заразный, чем корь. А у кори заразность очень высокая – более 95%. Любой контакт с человеком, который заражен «Омикроном», особенно для тех, кто не привит или не переболел ранее, у которых нет антител, там практически 100% заражение.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!