Главная Новости Общество
Снегопады COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

Главный врач Калужской инфекционной больницы Елена Алешина рассказала, чем «Омикрон» похож на ОРВИ

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 24.01.2022 16:30 4 1868
Главный врач Калужской инфекционной больницы Елена Алешина рассказала, чем «Омикрон» похож на ОРВИ

Главный врач Калужской инфекционной больницы Елена АЛЕШИНА в понедельник, 24 января, в рамках прямой линии в социальной сети «ВКонтакте» рассказала, чем омикрон-штамм коронавируса похож на ОРВИ и какая заразность у новой разновидности COVID-19.

- От ОРВИ отличить «Омикрон» очень тяжело, - отметила Алешина. - Потому что проявления «Омикрона» очень похоже на ОРВИ. Они даже лишены специфики особой. Мы раньше говорили, что при коронавирусной инфекции пропадает вкус, обоняние. И это было определенным тестом, чтобы разделить ОРВИ от коронавирусной инфекции, то теперь основные какие симптомы: першение в горле, боль в горле, чихание, жидкие выделения из носа, по типу назофарингита. Возможно поражение голосовых связок с развитием ларингита. Вообще, штамм «Омикрон» больше опускается не до легочной ткани, а он больше концентрируется в бронхиальном древе. И больше поражает слизистые оболочки бронхов. Поэтому на компьютерной томографии мы можем увидеть явление бронхита, чем явление пневмонии. Причем, если есть пневмония, то она может быть односторонней. Самое главное – оставаться дома, если появилась температура, недомогание.

По словам главного врача инфекционки, «Омикрон» очень заразен и вскоре вытеснит другие штаммы.

- Штамм очень заразный, и он очень быстро будет распространяться и вытеснять другие штаммы коронавирусной инфекции, - сообщила Алешина. - Плохо то, что сразу происходит массовое заражение людей. Даже легко переносящие являются источником инфекции. И они должны быть изолированы. Соответственно, раз они будут изолированы, они не будут ходить на работу. Они не будут выполнять своих профессиональных обязанностей. А, значит, мы с вами можем очень здорово это почувствовать. Особенно, если заболеет большое количество медицинских работников. Безусловно, это хорошо только тем, что количество тяжелых больных будет меньше. Соответственно, меньше будет потребность в кислороде, в реанимационных мероприятиях, в каких-то дорогостоящих лекарственных препаратах, которые нужны для тяжелых форм. То есть у нас будут преобладать более легкие формы. Будет другая структура тяжести клинического проявления коронавирусной инфекции по сравнению с тем штаммом, который у нас был, со штаммов «Дельта». Заразность до пяти раз выше, чем заразность штамма «Дельта». И даже наш Минздрав, сравнивая с другими вирусными инфекциями, которые легко распространяются воздушно-капельным путем, сравнивал омикрон-штамм с корью и пришел к выводу, что «Омикрон» более заразный, чем корь. А у кори заразность очень высокая – более 95%. Любой контакт с человеком, который заражен «Омикроном», особенно для тех, кто не привит или не переболел ранее, у которых нет антител, там практически 100% заражение. 

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 24.01.2022 16:30 4 1868
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение елена алешина
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужане могут выбрать самый удобный для себя способ передачи показаний прибора учета электроэнергии
В 2021 году более 1000 должников остались без электроснабжения
Wink впечатляет: 1,2 млрд часов контента показал онлайн-кинотеатр в 2021 году
Полная перезагрузка
В Калужской сбытовой компании состоялись Рождественские колядки
ВТБ в Калужской области нарастил выдачу ипотеки на 21%
В Калужской сбытовой компании подведены итоги конкурса детского рисунка
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Получение ВНЖ в Португалии
Насколько это правильно — бесплатно скачивать музыку?
Коммутационные шнуры в интернет магазине

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru