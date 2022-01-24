В Калуге выросла заболеваемость среди учителей

В школах Калуги выросла заболеваемость среди учителей. В понедельник, 24 января, на планерке в городской управе об этом сообщила начальник управления образования Ольга ЛЫТКИНА.

- По сравнению с пятницей у нас наблюдается рост сезонными заболеваниями и педсостава, и детей, - подчеркнула Лыткина. - Но больше педсостава. Есть очаги отдельные, крупные школы, где у нас достаточно большое количество учителей заболело. Школа № 46 – сразу 14 человек не вышло, и директор заболел. Еще ряд школ крупных. Поэтому мы сейчас будем отрабатывать с министерством вопросы, каким образом мы будем дальше работать в образовательных организациях с детьми в плане преподавания. Если 14 человек не вышло, то вы прекрасно понимаете, что заменить такое количество преподавателей будет крайне тяжело. Но пока мы надеемся, что сможем процессом управлять и сможем пока не уходить на удаленку. Потому что это очаговые всплески.

По словам начальника управления образования, похожая ситуация наблюдается и в детских садах. Воспитатели болеют, но во всех садах.

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