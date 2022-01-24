В Калужской области пропал 48-летний мужчина
В городе Балабаново Боровского района Калужской области пропал 48-летний Юрий ЦЕБЕНКО. В понедельник, 24 января, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 19 января.
На данный момент нет информации о его местонахождении.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 183 см,
- Плотного телосложения,
- Темно-русые волосы,
- Светло-карие глаза,
- Темно-синяя плащевая куртка с капюшоном,
- Темно-серые джинсы,
- Черные кроссовки с розовой или оранжевой полосой,
- Черная шапка.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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