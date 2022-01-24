В Калужской области пропал 48-летний мужчина

В городе Балабаново Боровского района Калужской области пропал 48-летний Юрий ЦЕБЕНКО. В понедельник, 24 января, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 19 января.

На данный момент нет информации о его местонахождении.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 183 см,

Плотного телосложения,

Темно-русые волосы,

Светло-карие глаза,

Темно-синяя плащевая куртка с капюшоном,

Темно-серые джинсы,

Черные кроссовки с розовой или оранжевой полосой,

Черная шапка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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