В Калужской области отчеты глав администраций пройдут в онлайн-режиме

В понедельник, 24 января, на еженедельном совещании правительства Калужской области губернатор Владислав ШАПША объявил, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе выслушать отчеты глав администраций перед населением в привычном формате не удастся. Он поручил им до конца недели провести прямые эфиры и честно ответить на все вопросы жителей городов и районов. Сам губернатор планирует провести такую же линию на следующей неделе, где подведет итоги работы, в том числе глав администраций.

- Мы запланировали, традиционно, на начало года проведение отчётов глав администраций перед депутатами, перед населением, - сказал Владислав Шапша. - Мы их не сможем в этом году провести в привычном формате. Мы не можем рисковать сегодня здоровьем людей и собирать большие залы для того, чтобы выслушать вопросы и ответить на них, глядя друг другу в глаза. Но, мы не имеем права отказываться от этой практики, очень полезной практики прямого общения с людьми. Поэтому прошу всех глав администрации на этой неделе провести прямые линии с жителями своих городов и районов. Ответить на все вопросы, которые будут к вам адресованы.

Губернатор также назвал некоторые темы, которые, по его словам, волнуют людей.

- Я вижу, какое количество вопросов сегодня касается уборки дорог, уборки мусора, особенно в некоторых районах Калужской области, уборки снега во дворах, парковочных пространств. Не уходите от ответов на эти вопросы, услышьте людей и выполните те просьбы, которые к вам направляются, - попросил Шапша. - Нельзя, как страусы, головы в песок засунуть, а сегодня это не песок, а снег, и делать вид, что ничего не происходит.

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