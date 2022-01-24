В Калужской области обновлен абсолютный рекорд по новым случаям коронавируса

В Калужской области за последние сутки три человека скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1278, сообщили в понедельник, 24 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 228 новых случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель за весь период пандемии. Общее количество заболевших выросло до 68 513.

За последние сутки в нашем регионе 52 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 63 246 калужан.

Вакцинированы от коронавируса 592 049 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 65 109 случаев коронавируса - это абсолютный рекорд. За весь период - 11 173 300. Выписаны за сутки – 21 714, за весь период – 10 023 622. За последние сутки в стране от ковида умерли 655 человек, за все время – 326 112.

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