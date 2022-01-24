Шапша поручил не замалчивать скандальные ситуации в школах

В понедельник, 24 января, на еженедельном совещании правительства Калужской области губернатор Владислав ШАПША прокомментировал омерзительный, по его мнению, случай, произошедший в школе города Белоусово Жуковского района. Также он поручил министерству образования в таких ситуациях действовать более решительно и жестко.

- Еще один вопиющий случай у нас в школе в Белоусово произошел совсем недавно, – сказал губернатор. – С ним разбирались, приняты меры по мигрантам. Я знаю, что их из школы уже убрали. Но там есть еще и наш соотечественник, к сожалению, который как раз и затеял всю эту мерзкую историю.

Шапша обратился к министру образования и науки Калужской области Александру Аникееву.

- Александр Сергеевич, у нас в стране действуют, я вам докладываю, исправительные образовательные учреждения, которые помогают таким людям исправиться. Ни в коем случае нельзя попустительствовать таким безобразиям. Меры должны быть решительные и здесь каких-то увещеваний со стороны министерства недостаточно. Есть очень действенный инструмент – комиссия по делам несовершеннолетних. Я прошу этот случай внимательно рассмотреть и принять необходимые решения.

Также глава региона поручил не замалчивать скандальные ситуации в школах:

- И прошу вас, довести до всех руководителей школ, до учителей и прочего педагогического состава, что подобного рода события ни в коем случае не должны замалчиваться. Это лишь нагнетает ситуацию и вызывает вот такие всплески. Если есть ситуации, связанные с возмутительным поведением, не зависимо от того, соотечественники это или мигранты, тем более, если это мигранты, реакция должна быть мгновенной и очень жесткой. Если люди не понимают, как нужно себя вести, приехав в Калужскую область, значит они должны из Калужской области оперативно уехать с нашей помощью. Повторяю, решения должны быть быстрые и очень жесткие. Замалчивания не потерплю.

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