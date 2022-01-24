В Калужской области привились от коронавируса 592 049 человек
В субботу, 22 января, в Калужской области привились от коронавируса 1198 человек. Общее количество вакцинированных достигло 592 049, сообщили в понедельник в министерстве здравоохранения региона.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 91,05%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 22 января.
В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в пяти - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
11 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 22 января 2022 года:
- Жуковский район – 140,05%,
- Боровский район – 134,66%,
- Медынский район – 131,24%,
- Думиничский район – 126,64%,
- Перемышльский район – 123,91%,
- Бабынинский район – 123,3%,
- Барятинский район – 122,03%,
- Спас-Деменский район – 116,36%,
- Козельский район – 109,28%,
- Сухиничский район – 107,38%,
- Мещовский район – 107,15%,
- Ферзиковский район – 104,1%,
- Юхновский район – 97,77%,
- Куйбышевский район – 95,08%,
- Ульяновский район – 93,08%,
- Тарусский район – 90,99%,
- Мосальский район – 90,9%,
- Жиздринский район – 89,84%,
- Хвастовичский район – 85,42%,
- Калуга – 83,39%,
- Дзержинский район – 82,75%,
- Обнинск – 82,71%,
- Людиновский район – 81,5%,
- Малоярославецкий район – 81,37%,
- Кировский район – 79,58%,
- Износковский район – 78,28%.
Данные на 22 января.
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