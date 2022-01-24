В Калужской области привились от коронавируса 592 049 человек

В субботу, 22 января, в Калужской области привились от коронавируса 1198 человек. Общее количество вакцинированных достигло 592 049, сообщили в понедельник в министерстве здравоохранения региона.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 91,05%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 22 января.

В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в пяти - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

11 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 22 января 2022 года:

Жуковский район – 140,05%,

Боровский район – 134,66%,

Медынский район – 131,24%,

Думиничский район – 126,64%,

Перемышльский район – 123,91%,

Бабынинский район – 123,3%,

Барятинский район – 122,03%,

Спас-Деменский район – 116,36%,

Козельский район – 109,28%,

Сухиничский район – 107,38%,

Мещовский район – 107,15%,

Ферзиковский район – 104,1%,

Юхновский район – 97,77%,

Куйбышевский район – 95,08%,

Ульяновский район – 93,08%,

Тарусский район – 90,99%,

Мосальский район – 90,9%,

Жиздринский район – 89,84%,

Хвастовичский район – 85,42%,

Калуга – 83,39%,

Дзержинский район – 82,75%,

Обнинск – 82,71%,

Людиновский район – 81,5%,

Малоярославецкий район – 81,37%,

Кировский район – 79,58%,

Износковский район – 78,28%.

Данные на 22 января.

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