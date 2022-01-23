В Калуге за неделю родились 72 ребенка

В Калуге в период с 17 по 22 января родились 72 ребенка. Среди них 38 девочек и 34 мальчика, сообщили в воскресенье, 23 января, в городском управлении ЗАГС.

Среди новорождённых были две двойни.

В нашем городе появились Адам, Влада, Леонид, Лана, Тихон, Аделина, Стефания и Захар.

С 18 по 22 января в Калуге сыграли 36 свадеб.

C начала года родились 79 малышей и поженились 43 пары.

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