Еще два жителя Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки два человека скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1275, сообщили в воскресенье, 23 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 225 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 68 285.

За последние сутки в нашем регионе 56 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 63 194 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 63 205 случаев коронавируса. За весь период - 11 108 191. Выписаны за сутки – 23 045, за весь период – 10 023 622. За последние сутки в стране от ковида умерли 679 человек, за все время – 326 112.

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