В Калужской области привились от коронавируса 588 728 человек

В четверг, 20 января, в Калужской области привились от коронавируса 1937 человек. Общее количество вакцинированных достигло 588 728, сообщили в субботу в министерстве здравоохранения региона.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 90,54%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 20 января.

В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в пяти - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

9 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 20 января 2022 года:

Жуковский район – 139,3%,

Боровский район – 134,29%,

Медынский район – 130,4%,

Думиничский район – 126,46%,

Перемышльский район – 123,23%,

Бабынинский район – 122,71%,

Барятинский район – 121,72%,

Спас-Деменский район – 115,95%,

Козельский район – 108,7%,

Сухиничский район – 106,81%,

Мещовский район – 106,71%,

Ферзиковский район – 103,12%,

Юхновский район – 97,09%,

Куйбышевский район – 94,4%,

Ульяновский район – 92,81%,

Мосальский район – 90,63%,

Тарусский район – 90,48%,

Жиздринский район – 89,44%,

Хвастовичский район – 84,97%,

Калуга – 82,9%,

Дзержинский район – 82,31%,

Обнинск – 82,13%,

Малоярославецкий район – 80,97%,

Людиновский район – 80,84%,

Кировский район – 79,09%,

Износковский район – 77,88%.

Данные на 20 января.

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