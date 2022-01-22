В Калужской области привились от коронавируса 588 728 человек
В четверг, 20 января, в Калужской области привились от коронавируса 1937 человек. Общее количество вакцинированных достигло 588 728, сообщили в субботу в министерстве здравоохранения региона.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 90,54%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 20 января.
В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в пяти - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
9 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 20 января 2022 года:
- Жуковский район – 139,3%,
- Боровский район – 134,29%,
- Медынский район – 130,4%,
- Думиничский район – 126,46%,
- Перемышльский район – 123,23%,
- Бабынинский район – 122,71%,
- Барятинский район – 121,72%,
- Спас-Деменский район – 115,95%,
- Козельский район – 108,7%,
- Сухиничский район – 106,81%,
- Мещовский район – 106,71%,
- Ферзиковский район – 103,12%,
- Юхновский район – 97,09%,
- Куйбышевский район – 94,4%,
- Ульяновский район – 92,81%,
- Мосальский район – 90,63%,
- Тарусский район – 90,48%,
- Жиздринский район – 89,44%,
- Хвастовичский район – 84,97%,
- Калуга – 82,9%,
- Дзержинский район – 82,31%,
- Обнинск – 82,13%,
- Малоярославецкий район – 80,97%,
- Людиновский район – 80,84%,
- Кировский район – 79,09%,
- Износковский район – 77,88%.
Данные на 20 января.
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