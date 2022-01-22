В Калужской области обновлен рекорд 2022 года по новым случаям коронавируса

В Калужской области за последние сутки три человека скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1273, сообщили в субботу, 22 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 189 новых случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель за 2022 год. Общее количество заболевших выросло до 68 060.

За последние сутки в нашем регионе 62 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 63 138 калужан.

Вакцинирован от коронавируса 586 791 житель Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 57 212 случаев коронавируса - это абсолютный рекорд. За весь период - 11 044 986. Выписаны за сутки – 25 525, за весь период – 10 000 577. За последние сутки в стране от ковида умер 681 человек, за все время – 325 433.

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