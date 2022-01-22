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В Калужской области введены новые ограничения из-за распространения омикрон-штамма коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.01.2022 09:29 12 2277
В Калужской области введены новые ограничения из-за распространения омикрон-штамма коронавируса

Из-за выявления первых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в Калужской области введены новые ограничения. Соответствующее постановление правительства №24 в пятницу, 21 января, подписал губернатор Владислав ШАПША.

Согласно этому документу, до 28 февраля приостановлено на территории региона проведение массовых публичных мероприятий с численностью участников более 50 человек.

Жителям старше 60 лет, а также людям с хроническими заболеваниями рекомендовано не посещать общественные места. Исключение – обращение к врачам, покупки в магазинах, прогулки на свежем воздухе, выгул животных и вынос мусора. Ранее этот пункт постановления касался граждан старше 65 лет.

До 28 февраля несовершеннолетним без сопровождения родителей запрещено посещать торговые, торгово-развлекательные центры; рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные, детские развлекательные центры, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры.

Организациям Калужской области рекомендовано обеспечить соблюдение масочного режима всеми работниками.

Сотрудников старше 60 лет рекомендовано перевести на удаленный режим работы.

Новое постановление вступит в силу в понедельник, 24 января.

Постановление правительства Калужской области №24 от 21.01.2022:

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.01.2022 09:29 12 2277
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение вакцинация владислав шапша
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