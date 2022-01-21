Главные новости в Калужской области 21 января: первые случаи «Омикрона» и новые улицы
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 21 января.
В Калужской области зафиксированы первые случаи заболевания «Омикроном». Губернатор рассказал, какие меры в связи с этим приняты.
В Калуге придумали названия для новых улиц. Среди них Чайная, Кофейная и две Артекские.
Цены на продукты продолжают расти. Стало известно, что больше всего подорожало за неделю.
В Калуге пятерых человек судят за прошлогодние акции в поддержку Навального.
В Калужской области ГИБДД объявила о четырех днях проверок на дорогах.
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