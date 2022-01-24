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Этот день в истории: 24 января в Калуге открылась библиотека

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 24.01.2022 08:00 1 569
Этот день в истории: 24 января в Калуге открылась библиотека

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 24 января.

1837 -  в городе Лихвин Калужской губернии в семье священника родился Василий Иванович Богданов (24(12).01.1837-1886), поэт, автор известной песни "Дубинушка".

1872 – родился Константин Федорович Богаевский (24(12).01.1872-17.02.1943), живописец, пейзажист, Заслуженный деятель искусств (1933), ученик А.И. Куинджи. Неоднократно работал в Тарусе, здесь он написал несколько лучших картин: "Окрестности Тарусы", "Березовая роща" и др.

24(12).01.1891 – на базе существовавшей ранее публичной библиотеки открылась Калужская городская библиотека, позднее - центральная. Ее правопреемницей стала Калужская областная библиотека имени В.Г. Белинского. 31(20) января 1945 года было принято решение областного Совета о преобразовании Калужской центральной городской библиотеки в областную. В 1948 году ей было присвоено имя русского литературного критика В.Г. Белинского. История первой губернской публичной библиотеки начиналась в 1793 году – 1 ноября она открылась по предложению калужского губернатора Петра Петровича Долгорукого.

1966 – город Медынь Калужской области посетил Тихон Николаевич Хренников, известный советский композитор, депутат Верховного Совета СССР. Состоялась встреча с жителями города и музыкальный концерт в районном Доме культуры.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 24.01.2022 08:00 1 569
Тэги: история калуги этот день в истории
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