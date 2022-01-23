Этот день в истории: 23 января в Калуге умер владелец Палат Коробовых

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 23 января.

1656 – преставился преподобный Елеазар Анзерский (конец XVI века – 23(13).01.1656). Родился на Калужской земле, в древнем городе Козельске. Жил отшельником на Анзерском острове Соловецкого архипелага.

1738 – родился Евгений Петрович Кашкин (12 [23].01 1737 — 7 [18].10.1796, но некоторые источники годом его рождения называют 1738). Евгений Петрович Кашкин - генерал-аншеф и губернатор из рода Кашкиных. Заметный администратор екатерининской эпохи: выборгский губернатор (1778-1780), генерал-губернатор пермский и тобольский (1781-1788), ярославский и вологодский (с 1788), тульский и калужский (с 1793).

1738 – на 105 году жизни умер Иван Петрович Коробов (1738 – 23.01.1843) – «старейший из граждан», владелец знаменитого дома в Калуге – каменные палаты Коробовых. Архитектурные приемы, использованные при постройке палат, свидетельствуют о более чем 300-летнем возрасте этого дома. Уже в начале XIX века Палаты были внесены в список редких памятников старины.

1798 – «23. Отыде на вечный покой раб Божий Иоанн Григорьевич Губкин пополудни в час с четвертью. Жития его было 48 лет 8 месяцев и 2 дни». Эту запись о смерти своего отца, автора рукописи И.Г. Меньшого Губкина, сделал сын. Далее именно он будет продолжателем дела отца. (Из записок купца Губкина)

1802 (ст.стиль) – Гавриил Романович Державин посети калужское главное Народное училище (из записной книжки В.Продувнова)

1873 - родился Михаил Михайлович Пришвин (23.01 (4.02).1873 — 16.01.1954) — русский писатель, прозаик и публицист. В своём творчестве исследовал важнейшие вопросы человеческого бытия, размышляя о смысле жизни, религии, взаимоотношениях мужчины и женщины, о связи человека с природой. Писатель с семьей любил отдыхать в с. Брынь бывшего Жиздринского уезда (ныне Думиничского района) Калужской губернии.

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