Этот день в истории: 22 января в Калуге открылся Работный дом

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 22 января.

1440 (ст. стиль) - родился Иван III Васильевич (22.01.1440 – 27.10.1505), из династии московских Рюриковичей, великий князь Московский и Владимирский (1462-1505). Прославил Калужскую землю в Великом Стоянии на реке Угре (1480), освободив Русь от Ордынского ига.

1789 – в селе Петрищево Белевского уезда Тульской губернии родилась Авдотья Петровна Елагина (22(11).01.1789-13(1).06.1877), урожденная Юшкова, в первом браке Киреевская, мать братьев Ивана и Петра Киреевских, племянница Василия Андреевича Жуковского. Переводчица, хозяйка московского литературно-философского салона, владелица имения Долбино Лихвинского уезда Калужской губернии. Похоронена в родном селе Петрищево. Могила не сохранилась.

1811 – пост калужского губернатора покидает Львов Андрей Лаврентьевич. Он был на этой должности с 10.10.1802 г. При его правлении Калуга продолжала отстраиваться. Строился Троицкий собор (окончание строительства – 1811г.). В 1803 г. в Калуге был учрежден Лесной институт, переведенный позже в Санкт-Петербург. В октябре помещиками Хлюстиными в Калуге был построен инвалидный дом.

1880 (ст. стиль) – городская Дума приняла решение о строительстве часовни возле Московских ворот в ознаменовании 25-летия царствования Александра I. На строительство истратили 2721 р.45 к.

1894 (ст. стиль) – заботами князя Голицына и отца Иоанна Сергиева, инициатора этого дела и самого крупного жертвователя, в Калуге на ул. Сальной (ныне ул. Труда) был открыт Работный дом.

1907 – «ЗАБАСТОВОЧНАЯ МУКА

В понедельник 22 января за час до обеда рабочие Думиничского чугунолитейного завода Цыплаковых и Лабунского внезапно объявили забастовку. Поводом послужило то, что до воскресенья мука из заводской лавки продавалась по 1 рублю 10 копеек за пуд, а с понедельника стала стоить 1 р.15 к. В чем дело? А в том, что в окрестных торговых заведениях муку стали продавать за рубль двадцать пуд. И администрация завода, во избежание скупки и перепродажи муки, возвысила ее цену на пятачок. Директор и управляющий в требовании рабочих оставить цену на муку без изменений отказали, а по остальным их заявлениям (навести порядок в литейке) обещали сделать все, что будет служить к удобству рабочих.

Далее жиздринский уездный исправник В.Ильинский рапортовал губернатору: "Рабочие слесарного цеха пошли на забастовку только по принуждению литейщиков, которых на заводе 400 человек, а слесарей всего 60. Поэтому, а также по опыту бывшей в конце 1905 г. забастовки, когда литейщики точно также грозили слесарям и даже бросали в них пудцами (остатки чугуна при отливке изделий), слесари действительно опасались не послушать литейщиков и стали с ними заодно... Забастовка произошла исключительно только на экономической почве; требований, имевших какое бы то ни было отношение к политике, совершенно не было» (К.Афанасьев «Летопись провинции»).

1925 - открытие больницы в поселке Дугна (К.Афанасьев «Летопись провинции»).

1942 – советские войска освободили село Износки и территорию Бабынинского района Калужской области от гитлеровских захватчиков. Начало оккупации - октябрь 1941 года.

1942 – Речицкая трагедия: в д. Речица Думиничского района фашисты устроили массовую расправу над мирными жителями, расстреляли и сожгли заживо более 80 человек.

1942 – произошел бой, известный как подвиг 22 лыжников-чекистов. В ночь с 22 на 23 января 1942 г. у д. Хлуднево Думиничского района 27 бойцов отряда ОМСБОН НКВД под командованием К.З. Лазнюка, выполняя боевое задание, вступили в неравный бой с фашистами. Из погибших 22 бойцов Указом Президиума ВС СССР от 21.07.1942 г. 21 посмертно награжден орденом Ленина, зам. политрука отряда Л.Х. Папернику посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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