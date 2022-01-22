В Калужской области на выходных продолжатся снегопады

В субботу, 22 января, в Калужской области продолжатся снегопады.

Осадки возможны в течение всего дня.

Температура воздуха утром составит около -4 градусов. К вечеру похолодает до -7.

В Калуге ожидаются порывы ветра до 3 м/с. Влажность воздуха – 90%.

22 января православная церковь вспоминает святителя Филиппа. По народным приметам, какая погода стоит на Филиппов день, такой она будет и весь сентябрь. Если сегодня идет снег - осенью будут дожди, а если погода ясная, то и осень будет долгой и теплой.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!