В Калужской области зафиксированы первые случаи заболевания «Омикроном»

В Калужской области зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом штамма «Омикрон». Об этом в пятницу, 21 января, в своем видеообращении сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- У нас зафиксированы первые случаи «Омикрона». Их количество, безусловно, будет увеличиваться, - рассказал Шапша. - В целом мы видим, что цифры по коронавирусу в регионе растут. Поэтому уже приняли ряд решений. Прежде всего это касается работы медицинского колл-центра – телефон 122. Мы готовимся к тому, чтобы центр мог оперативно нарастить мощности существенно. И даже при взрывных нагрузках без сбоев обрабатывать звонки. Второй важный шаг, который мы сделали – это интеграция колл-центра с центром телемедицины, который открылся у нас в прошлом году. Для нас очень важно, чтобы люди как можно раньше получили первую помощь специалиста и вовремя начали лечение. Логика следующая: человек заболел, обратился в колл-центр, его обращение зафиксировали, после чего ему перезвонит специалист телемедицинского центра, врач. Если болезнь проходит в легкой форме, он остается дома и волонтеры быстро доставляют ему экспресс-тест и необходимые лекарства. Открыть и закрыть больничный в этом случае также будет можно дистанционно.

По словам губернатора, в этих условиях особенно важна помощь волонтеров. Они будут доставлять продукты, лекарства и предметы первой необходимости.

- Мы, конечно же, предусмотрели свои меры поддержки региональные, мы обязаны обеспечить волонтеров горячим питанием, компенсировать затраты на звонки по сотовой связи и затраты на бензин, - пообещал Шапша. - Я еще раз благодарю всех добровольцев за добрые дела. Друзья, берегите себя и своих близких.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!