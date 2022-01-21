Горуправа Калуги просит убрать автомобили с восьми улиц для вывоза снега 22 января

Ночью и днем в субботу, 22 января, в Калуге планируется вывезти снег с восьми улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 21 января до 06:00 22 января:

ул. Ленина (от ул. Суворова до Калуга 1);

ул. Никитина (от ул. Луначарского до ул. Николо-Козинская);

ул. Болотникова (от ул. Жукова вдоль школы по ул. Болотникова).

Вывоз снега днем 22 января с 8:00 до 17:00:

ул. Ленина (от пл. Вокзальной до ул. Баррикад, от ул.Суворова до ул.Кирова);

ул. Платова,

ул. Веры Андриановой, 21 школа;

2-ой Городской проезд (от Синих мостов до Степного проезда);

ул. Вооруженного Восстания, вдоль детского сада;

ул. Билибина (от пл. Московской до ул. Телевизионной).

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