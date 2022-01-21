В Калуге пятерых человек судят за прошлогодние акции в поддержку Навального

В Калуге пять человек проходят обвиняемыми по уголовному делу о применении насилия по отношению к представителю власти на акциях протеста в поддержку Алексей Навального в январе 2021 года. В пятницу, 21 января, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Калужской области.

Судебные прения назначены на 27 января.

Как мы ранее рассказывали, на акции в Калуге избили полицейского.

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