В Калуге срочно ищут доноров крови для 61-летнего мужчины

В Калуге срочно ищут доноров крови для 61-летнего Александра Акинина. В пятницу, 21 января, об этом сообщила в соцсетях его дочь Елена.

Мужчине требуются тромбоциты второй положительной группы крови.

Сдать их можно с 24 января по будням на станции переливания крови на улице Горького, 71.

По словам Елены, ее папе внезапно стало плохо, но в больнице пока не могут установить точный диагноз из-за плохих показателей крови.

- Нужной крови для вливаний нет, - пояснила калужанка. - Поэтому и вынуждены обращаться к помощи.

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