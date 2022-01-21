Эксперты рассказали, как бесплатно удвоить пакет интернета на смартфоне

При покупке трафика в приложении «Мой Tele2» пользователям удвоят каждый пакет – сообщили представители оператора. Акция проходит в разделе «Маркет Tele2», популярность которого за год выросла почти на 70%.

Раздел «маркета» в приложении оператора ежемесячно посещают миллионы клиентов по всей стране. Здесь они могут выставить на продажу неизрасходованные гигабайты и минуты, а также купить пакеты услуг у других пользователей по цене ниже, чем на тарифе.

– Идея создания лежала на поверхности, но не была реализована нигде в мире. Вначале мы предложили нашим клиентам возможность поделиться гигабайтами. И вскоре увидели в соцсетях предложения о продаже и покупке трафика, – рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля оператора Олег Решетин. – Онлайн-площадка стала арбитражем, который гарантирует успешную транзакцию участникам сделки

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!