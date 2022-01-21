В Калужской области установлен рекорд 2022 года по новым случаям коронавируса

В Калужской области за последние сутки один человек скончался от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1270, сообщили в пятницу, 21 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 155 новых случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель за 2022 год. Общее количество заболевших выросло до 67 871.

За последние сутки в нашем регионе 64 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 63 076 калужан.

Вакцинирован от коронавируса 586 791 житель Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 49 513 случаев коронавируса - это абсолютный рекорд. За весь период - 10 987 774. Выписаны за сутки – 24 719, за весь период – 9 975 052. За последние сутки в стране от ковида умерли 692 человека, за все время – 324 752.

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