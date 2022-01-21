Количество подписчиков KP40 в Telegram достигло 2000

В пятницу, 21 января, канал KP40 в Telegram достиг отметки в 2000 подписчиков.

Еще в начале осени на этой платформе у нас было всего 300 читателей, но в прошедшие четыре месяца наблюдается резкий рост интереса к мессенджеру.

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