В Калужской области за неделю подорожали огурцы, хлеб, сахар и гречка

В Калужской области за неделю, с 12 по 19 января, зафиксирован рост цен на некоторые продукты, сообщили в правительстве региона в пятницу, 21 января.

Больше всего подорожали огурцы – сразу на 6,7% за семь дней. Цены на мясные консервы для детского питания увеличились на 2,6%, хлеб – на 2,2%, сахар – на 1,7%, гречку – на 1,3%, молоко – на 1,1%, черный чай – на 0,7%.

Подешевела лишь питьевая вода – на 1%.

По официальным данным, в Калуге дешевле, чем в соседних областных центрах, следующие продукты: вареная колбаса, фруктово-ягодные и овощные консервы, подсолнечное масло, яйца, соль, хлеб, огурцы и бананы. Дороже, чем у всех соседей, у нас сосиски, сардельки, молоко, сыры и лук.

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