В Калужской области привился от коронавируса 586 791 человек

В среду, 19 января, в Калужской области привились от коронавируса 2628 человек. Общее количество вакцинированных достигло 586 791, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения региона.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 90,24%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 19 января.

В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в пяти - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

9 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 19 января 2022 года:

Жуковский район – 139%,

Боровский район – 133,96%,

Медынский район – 130,08%,

Думиничский район – 126,33%,

Перемышльский район – 122,93%,

Бабынинский район – 122,14%,

Барятинский район – 121,51%,

Спас-Деменский район – 115,8%,

Козельский район – 108,55%,

Сухиничский район – 106,53%,

Мещовский район – 106,51%,

Ферзиковский район – 102,71%,

Юхновский район – 96,75%,

Куйбышевский район – 94,07%,

Ульяновский район – 92,67%,

Тарусский район – 90,4%,

Мосальский район – 90,35%,

Жиздринский район – 88,89%,

Хвастовичский район – 84,35%,

Калуга – 82,58%,

Обнинск – 81,98%,

Дзержинский район – 81,98%,

Малоярославецкий район – 80,58%,

Людиновский район – 80,43%,

Кировский район – 78,84%,

Износковский район – 77,67%.

Данные на 19 января.

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