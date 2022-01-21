В Калужской области привился от коронавируса 586 791 человек
В среду, 19 января, в Калужской области привились от коронавируса 2628 человек. Общее количество вакцинированных достигло 586 791, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения региона.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 90,24%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 19 января.
В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в пяти - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
9 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 19 января 2022 года:
- Жуковский район – 139%,
- Боровский район – 133,96%,
- Медынский район – 130,08%,
- Думиничский район – 126,33%,
- Перемышльский район – 122,93%,
- Бабынинский район – 122,14%,
- Барятинский район – 121,51%,
- Спас-Деменский район – 115,8%,
- Козельский район – 108,55%,
- Сухиничский район – 106,53%,
- Мещовский район – 106,51%,
- Ферзиковский район – 102,71%,
- Юхновский район – 96,75%,
- Куйбышевский район – 94,07%,
- Ульяновский район – 92,67%,
- Тарусский район – 90,4%,
- Мосальский район – 90,35%,
- Жиздринский район – 88,89%,
- Хвастовичский район – 84,35%,
- Калуга – 82,58%,
- Обнинск – 81,98%,
- Дзержинский район – 81,98%,
- Малоярославецкий район – 80,58%,
- Людиновский район – 80,43%,
- Кировский район – 78,84%,
- Износковский район – 77,67%.
Данные на 19 января.
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