В Калужской области готовятся к трехкратному увеличению количества вызовов врачей из-за «Омикрона»

Колл-центр минздрава Калужской области сейчас готов принимать 4000 вызовов в сутки. Но губернатор Владислав ШАПША поручил увеличить его возможности до 12 000 вызовов в сутки. Это связано с распространением штамма коронавируса «Омикрон», сообщил глава региона в четверг, 20 января.

- Поставил задачу, чтобы мы были готовы сделать это максимально оперативно, - заявил Шапша.

По его словам, утром 20 января он сам побыл «пациентом».

- Лично протестировал работу колл-центра Минздрава, - отметил Шапша. - Ответили в течение нескольких секунд. Приняли заявку и через 15 минут перезвонил специалист телемедицинского центра.

Также он рассказал, что накануне вечером поручил интегрировать колл-центр с телемедицинским центром.

- И за ночь такая работа была выполнена. Изменен сценарий работы операторов, - сообщил Шапша. - Теперь при поступлении заявки «вызов врача на дом» первично проводится телемедицинская консультация. Чтобы люди могли максимально быстро получить помощь специалиста и вовремя начать лечение.

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