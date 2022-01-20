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Главные новости в Калужской области 20 января: сброс «Майбаха» в реку и почти миллион штрафов на дорогах

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 20.01.2022 20:00 0 197
Главные новости в Калужской области 20 января: сброс «Майбаха» в реку и почти миллион штрафов на дорогах

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 20 января.

Продюсерская компания Comedy Club Production продолжает снимать новый сериал в Калуге. Сегодня появилась информация, что 6 февраля киношники сбросят автомобиль «Майбах» в Оку с Гагаринского моста. Среди калужан тут же нашлись те, кто собрался ловить машину за много миллионов. Но правда жизни оказалась более суровой – под «Майбах» переделают старый «Мерседес». Да и тот потом выловят и увезут в Москву.

Дорожники подвели итоги 2021 года. В Калужской области камеры зафиксировали за 12 месяцев почти миллион нарушителей Правил дорожного движения. Любители превысить скорость выплатили в бюджет 833 миллиона рублей.

Прокуратура продолжает отстаивать дом Циолковского на улице Георгиевской. Здание примечательно тем, что великий ученый жил там в конце XIX века. Ремонта давно не было, дом стоит заброшенным. Теперь суд обязал городскую управу провести там реставрацию.

Праздник от нас уходит. На Театральной площади сегодня разобрали новогоднюю елку. Но путем нехитрых подсчетов можно определить, что через 10 месяцев она опять вернется на прежнее место.

Жестокие борцы за права обиженных женщин объявились в Малоярославецком районе. Они решили отомстить мужчине, выстрелив ему сигнальной ракетой в лицо.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 20.01.2022 20:00 0 197
Тэги: общество обзор новостей
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