Этот день в истории: 21 января родились два Героя Советского Союза

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 21 января.

1915 – газета «Калужские губернские ведомости» сообщила, что ведется розыск трех калужских товарищей 12-15 лет – Ивана Хохлова, Федора Гусенкова и Сергея Бабичева, оставивших родным записку: «Уехали на театр военных действий добровольцами».

1918 – в городе Малоярославце родился Василий Васильевич Петров (21.01.1918-22.06.1941), Герой Советского Союза (08.05.1965). Герой-пограничник погиб в первый день Великой Отечественной войны в ночь с 21 на 22 июня 1941 года. На месте его гибели установлен обелиск. Именем Героя назван мыс над Западным Бугом, улица в Малоярославце.

1921 - в деревне Малая Слободка Перемышльского района в семье крестьянина родился Василий Степанович Головкин (21.01.1921-19.02.1945). Герой Советского Союза (19.04.1945), погиб в бою в Восточной Пруссии, похоронен в поселке Кумачево Зеленоградского района Калининградской области.

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