В Калуге суд обязал городскую управу провести реставрацию Дома Циолковского на улице Георгиевской

В Калуге районный суд обязал городскую управу провести ремонт и реставрацию дома на улице Георгиевской, в котором жил Константин Циолковский. В четверг, 20 января, об этом сообщила прокуратура Калужской области.

Здание является объектом культурного наследия. Циолковский жил в нем с 1893 по 1902 годы.

- Помещения дома захламлены бытовым мусором, ломаными досками напольного покрытия, на цоколе наблюдаются трещины по штукатурному и окрасочному слоям, а также имеются иные изменения конструктивных элементов здания, - рассказали о результатах проверки в прокуратуре.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!