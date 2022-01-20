Еще один житель Калужской области скончался от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки один человек скончался от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1269, сообщили в четверг, 20 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 149 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 67 716.

За последние сутки в нашем регионе 62 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 63 012 калужан.

Вакцинированы от коронавируса 584 163 жителя Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 38 850 случаев коронавируса. За весь период - 10 938 261. Выписаны за сутки – 24 478, за весь период – 9 950 333. За последние сутки в стране от ковида умерли 684 человека, за все время – 324 060.

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