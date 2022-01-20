В Калужской области привились от коронавируса 584 163 человека

Во вторник, 18 января, в Калужской области привились от коронавируса 1953 человека. Общее количество вакцинированных достигло 584 163, сообщили в четверг в правительстве региона.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 89,84%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 18 января.

В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в четырех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 17 января 2022 года:

Жуковский район – 138,52%,

Боровский район – 133,41%,

Медынский район – 129,77%,

Думиничский район – 126,26%,

Перемышльский район – 122,85%,

Бабынинский район – 121,74%,

Барятинский район – 121,26%,

Спас-Деменский район – 115,47%,

Козельский район – 108,25%,

Мещовский район – 106,16%,

Сухиничский район – 106,12%,

Ферзиковский район – 102,15%,

Юхновский район – 96,43%,

Куйбышевский район – 93,74%,

Ульяновский район – 92,4%,

Тарусский район – 90,28%,

Мосальский район – 89,92%,

Жиздринский район – 87,94%,

Хвастовичский район – 83,95%,

Калуга – 82,1%,

Обнинск – 81,78%,

Дзержинский район – 81,44%,

Малоярославецкий район – 80,31%,

Людиновский район – 80,04%,

Кировский район – 78,45%,

Износковский район – 77,01%.

Данные на 18 января.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!