В Калужской области привились от коронавируса 584 163 человека
Во вторник, 18 января, в Калужской области привились от коронавируса 1953 человека. Общее количество вакцинированных достигло 584 163, сообщили в четверг в правительстве региона.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 89,84%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 18 января.
В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в четырех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 17 января 2022 года:
- Жуковский район – 138,52%,
- Боровский район – 133,41%,
- Медынский район – 129,77%,
- Думиничский район – 126,26%,
- Перемышльский район – 122,85%,
- Бабынинский район – 121,74%,
- Барятинский район – 121,26%,
- Спас-Деменский район – 115,47%,
- Козельский район – 108,25%,
- Мещовский район – 106,16%,
- Сухиничский район – 106,12%,
- Ферзиковский район – 102,15%,
- Юхновский район – 96,43%,
- Куйбышевский район – 93,74%,
- Ульяновский район – 92,4%,
- Тарусский район – 90,28%,
- Мосальский район – 89,92%,
- Жиздринский район – 87,94%,
- Хвастовичский район – 83,95%,
- Калуга – 82,1%,
- Обнинск – 81,78%,
- Дзержинский район – 81,44%,
- Малоярославецкий район – 80,31%,
- Людиновский район – 80,04%,
- Кировский район – 78,45%,
- Износковский район – 77,01%.
Данные на 18 января.
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