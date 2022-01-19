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Главные новости в Калужской области 19 января: пробки из-за киношников и надвигающийся «Омикрон»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.01.2022 19:39 0 279
Главные новости в Калужской области 19 января: пробки из-за киношников и надвигающийся «Омикрон»

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 19 января.

В Калуге Comedy Club Production начал снимать новый сериал. Из-за техники киношников на улице Плеханова образовались пробки.

В больницах Калужской области подготовили 2000 дополнительных коек из-за распространения «Омикрона». Этого штамма ковида в регионе официально пока нет, но заболеваемость растет каждый день.

3000 калужан решили окунуться в проруби на Крещение. Как все прошло на Яченском водохранилище, смотрите в нашем репортаже.

Сосульки с крыш Калуги сбивают наемники. Но по тротуарам по-прежнему опасно ходить, с крыш свисают ледяные глыбы. Репортаж по ссылке.

В Калужской области грузовик насмерть сбил водителя «Мицубиси», менявшего колесо на трассе. Он ночью не надел светоотражающий жилет и не выставил аварийный знак.

В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла сразу на треть. Новые случаи гриппа выявлены среди школьников.

История Калуги: на Крещение калужане изгоняли из дома нечисть, а Крестный ход проходил на Оке. Вспоминаем интересные факты.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.01.2022 19:39 0 279
Тэги: общество обзор новостей
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