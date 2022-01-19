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В больницах Калужской области подготовили 2000 дополнительных коек из-за распространения «Омикрона»

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 19.01.2022 16:57 0 662
В больницах Калужской области подготовили 2000 дополнительных коек из-за распространения «Омикрона»

В больницах Калужской области подготовили 2000 дополнительных коек для больных коронавирусом к уже существующим 1350. Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Такие меры связаны с надвигающейся новой волной коронавируса. Штамм «Омикрон» в Калужской области еще не выявлен, но главный врач региональной инфекционной больницы Елена Алешина недавно заявляла, что поражение будет массовым.

- И сейчас вопрос только времени, когда он пройдет огромной волной, буквально цунами по территории России, в том числе по территории Калужской области, - заявила она.

Также в региональном правительстве сообщили, что Калужская область готова включиться в кампанию по добровольной вакцинации подростков от COVID-19. Сейчас об этом информируют родителей.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 19.01.2022 16:57 0 662
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение елена алешина
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