В больницах Калужской области подготовили 2000 дополнительных коек из-за распространения «Омикрона»

В больницах Калужской области подготовили 2000 дополнительных коек для больных коронавирусом к уже существующим 1350. Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Такие меры связаны с надвигающейся новой волной коронавируса. Штамм «Омикрон» в Калужской области еще не выявлен, но главный врач региональной инфекционной больницы Елена Алешина недавно заявляла, что поражение будет массовым.

- И сейчас вопрос только времени, когда он пройдет огромной волной, буквально цунами по территории России, в том числе по территории Калужской области, - заявила она.

Также в региональном правительстве сообщили, что Калужская область готова включиться в кампанию по добровольной вакцинации подростков от COVID-19. Сейчас об этом информируют родителей.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!