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Этот день в истории: 20 января в Калуге открылся кинотеатр «Спартак»

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 20.01.2022 07:50 0 954
Этот день в истории: 20 января в Калуге открылся кинотеатр «Спартак»

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 20 января. 

1851 - Вильям Оттович Говард принял присягу на подданство России. Англичанин, уроженец Дортфорта, был основателем и владельцем Троицко-Кондровской писчебумажной компании. В Калугу прибыл 12 июля 1846 года. Оказал огромное влияние не только на развитие сёл Кондрово и Троицкое, но и на развитие всей бумажной промышленности России. В 1854 году Говард купил Кондровскую бумажную фабрику у Е.П. Мещеряковой и приступил к коренной её перестройке. Имя Говарда носит железнодорожная станция Говардово.

1881 - родился Василий Васильевич Журавлев (20(8).01.1881-1967). Живописец, общественный деятель, педагог. Учился в Строгановском училище. В 1916 году приобрел в Тарусе дом, где устроил мастерскую и работал почти каждый год. Здесь были написаны картины "Призыв", "Девушка из Тарусы", серия портретов деятелей культуры: А.В. Луначарского, Л.М. Леонова, С.А. Есенина и других. Художник похоронен на городском кладбище в Тарусе.

1942 – советские войска освободили Бабынинский район Калужской области от гитлеровских захватчиков. Начало оккупации - октябрь 1941 года.

1957 – состоялся первый киносеанс в калужском кинотеатре «Спартак». Зрительный зал был рассчитан на 320 мест, но иногда в нём размещалось и до 600 зрителей. Сейчас в здании на улице Никитина располагается спортивная школа.

1957 – в селе Ахлебинино Перемышльского района родился Юрий Васильевич Холопов, писатель-краевед, член Союза писателей России, журналист, лауреат Всероссийских и областных литературных конкурсов, автор многих краеведческих книг: «Одиссея лейтенанта Яновского» (1998), «Из рода Раковых» (2004), «Калужане – герои Крымской войны» (2008) и других.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 20.01.2022 07:50 0 954
Тэги: история калуги этот день в истории
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