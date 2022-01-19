«Мои приоритеты — это мои клиенты»: 20 лет успешной практики

Женское здоровье — тема деликатная и ответственная, требующая профессиональных навыков и квалифицированного подхода. Поэтому грамотный и ответственный специалист с пониманием дела в этой сфере на вес золота. Особенно учитывая, что здоровье женщины часто связано и со здоровьем малыша.

Вам не о чем волноваться, если вы попали в руки Елены Александровны Смирновой!

Врач высшей категории по специальности «Акушерство и гинекология» является дипломированным специалистом с более чем 20-летним стажем работы. В её практике — сотни случаев. И поэтому её трудно удивить.

Сфера деятельности врача — беременность и послеродовой период, беременные с экстрагенитальной патологией, гинекология от А до Я.

Елена Александровна хорошо подкована как в теории, так и на практике, и точно знает, почему, что и как нужно лечить. Помимо практической медицины она работает над созданием и внедрением новых современных технологий, обеспечивающих здоровье мамы и малыша.

Елена Александровна участвует в реализации родового сертификационного проекта и прочих мероприятиях, направленных на повышение качества услуг в сфере здравоохранения.

Добросовестное отношение к работе высоко ценят как коллеги по работе, так и довольные пациенты. Елена Александровна имеет почётные награды от городского головы г. Калуги, министерства здравоохранения Калужской области и Министерства здравоохранения Российской Федерации. Она пользуется авторитетом, успешно проходит курсы повышения квалификации и посещает тематические семинары. Но самое главное — ​любит свою работу и готова помогать людям!

Медицинский центр LabQuest

В нашем центре вы можете сделать более 2 000 анализов, пройти ультразвуковое обследование, получить консультацию терапевта.

Наша лаборатория первой из коммерческих лабораторий стала определять штамм SARS-CoV‑2 омикрон/дельта в рамках 24-часового ПЦР-теста.

Наш адрес: г. Калуга, Солнечный бульвар, д. 10.

Наши телефоны: 334–774; 8–930–755–90–70.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!