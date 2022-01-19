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В январские каникулы россияне потратили на 35% больше трафика, но встретили Новый год без онлайн-сериалов

Опубликовано: 19.01.2022 14:08 0 245
В январские каникулы россияне потратили на 35% больше трафика, но встретили Новый год без онлайн-сериалов

Исследовательский сервис «билайн.аналитика» сравнил динамику потребления мобильного интернета с январскими каникулами 2021 года, а также совместно с блоком по операторскому бизнесу посмотрел, как менялся трафик на онлайн-кинотеатры и видеосервисы в осенне-зимний период.

В первые дни января 2022 года рост потребления мобильного интернета в сети билайн по всей России составил порядка 35% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.
Больше всего во время январских праздников пользовались мобильным интернетом мужчины в возрасте 25-45 лет, на втором месте женщины той же возрастной категории, третье место у мужчин от 45 до 65 лет, 4 и 5 строчки у женщин 45-65 лет и старше 65 лет.

С 1 по 6 января 2022 года включительно динамика потребления мобильного интернета практически не менялась. Однако 7 января трафик упал на 58%, но начиная с 8 января снова вышел на показатели начала месяца.

Что касается интереса россиян к фильмам и сериалам, то, согласно данным блока по операторскому бизнесу билайн, начиная с осени интернет трафик (как мобильный, так и ШПД) на видеосервисы и онлайн кинотеатры достаточно сильно вырос, однако 31 декабря практически все подобные сервисы существенно «просели» по трафику.
 

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Опубликовано: 19.01.2022 14:08 0 245
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